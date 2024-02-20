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Тохтамыш Дмитрий Саввин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Мать: Тохтамыш Феодора

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
До 1842

Жена: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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