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Тохтамыш Феодора

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Бракосочетание
До 1790

Муж: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Тохтамыш Левтер Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Тохтамыш Константин Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Тохтамыш Дмитрий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евфросиния

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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