Тохтамыш Феодора
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
До 1790
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Тохтамыш Харлампий Саввин
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Тохтамыш Константин Саввин
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евфросиния
Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно