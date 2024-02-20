Тохтамыш Савва Дмитриевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти18.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Отец: Тохтамыш Дмитрий Саввин
Мать: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1868
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.06.1869
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.01.1872
Дочь: Евгения Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.01.1874
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.05.1876
Дочь: Узбек София Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1878
Дочь: Кирякулова Евфимия Саввина
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.07.1880
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Рождение ребёнка
11.03.1881
Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /