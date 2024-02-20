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Тохтамыш Савва Дмитриевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

18.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Тохтамыш Дмитрий Саввин

Мать: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1868

Жена: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.06.1869

Сын: Тохтамыш Дмитрий Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: Евгения Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Тохтамыш Антоний Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.05.1876

Дочь: Узбек София Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1878

Дочь: Кирякулова Евфимия Саввина

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
18.07.1880
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Рождение ребёнка
11.03.1881

Сын: Тохтамыш Савва Саввин

Мать ребёнка: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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