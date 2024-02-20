(Тохтамыш) Евгения Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тохтамыш) Евгения Саввина

(Тохтамыш) Евгения Саввина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

03.01.1872

Дата смерти

16.02.1873

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1872

Отец: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Мать: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.02.1873
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close