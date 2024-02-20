Тохтамыш (Харт) Мария Киприоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Харт) Мария Киприоновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.11.1868

Муж: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.06.1869

Сын: Тохтамыш Дмитрий Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.01.1872

Дочь: Евгения Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.01.1874

Сын: Тохтамыш Антоний Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.05.1876

Дочь: Узбек София Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.09.1878

Дочь: Кирякулова Евфимия Саввина

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
11.03.1881

Сын: Тохтамыш Савва Саввин

Отец ребёнка: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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