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Узбек (Тохтамыш) София Саввина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.05.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1876

Отец: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Мать: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 31.01.1894

Муж: Узбек Василий Николаевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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