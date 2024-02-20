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Тохтамыш Савва Саввин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.03.1881

Дата смерти

25.07.1881

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1881

Отец: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Мать: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
25.07.1881
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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