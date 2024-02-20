Кирякулова (Тохтамыш) Евфимия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова (Тохтамыш) Евфимия Саввина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

11.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1850 г.р.

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1878

Отец: Тохтамыш Савва Дмитриевич

Мать: Тохтамыш Мария Киприоновна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
09.10.1900

Муж: Евфимий Саввин

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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