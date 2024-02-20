Тохтамыш Параскева
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство с.Каракуба
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Тохтамыш Савва Тимофеевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Тимофей
Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Тохтамыш Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Тимофей
Россия Крым с.Каракуба
Смерть
Неизвестно