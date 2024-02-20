Тохтамыш Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Тимофей

Место рождения

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Тохтамыш Савва Тимофеевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева

Османская империя Крымское ханство с.Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Тохтамыш Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Тохтамыш Параскева

Россия Крым с.Каракуба
Смерть
Неизвестно
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