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Тохтамыш Евфимий Козьмин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

09.01.1867

Дата смерти

21.01.1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1867

Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович

Мать: Агрипина Ставриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.01.1869
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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