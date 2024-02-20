Тохтамыш Евфимий Козьмин
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения09.01.1867
Дата смерти21.01.1869
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1867
Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
21.01.1869
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-от кашля
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /