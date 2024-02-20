(Тохтамыш) Анастасия-Мл. Козьмина
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения12.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1874
Отец: Тохтамыш Козьма Левтерович
Мать: Агрипина Ставриевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно