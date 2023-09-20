Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935
Рождение ребёнка
04.04.1959
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1961
Дочь: Новикова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
22.01.1966
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1969
Дочь: Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич