Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935

Отец: Михеев Михаил Павлович

Мать: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.04.1959

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1961

Дочь: Новикова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1966

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
15.08.1969

Дочь: Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Николаевич

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