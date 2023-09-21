Михеев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти03.03.1947
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Михеев Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Бракосочетание
18.11.1913
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Михеева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1923
Дочь: Михеева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.02.1928
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Смерть
03.03.1947