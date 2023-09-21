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Михеев Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

03.03.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Михеев Павел

Мать: Михеева (Шевлягина) Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Бракосочетание
18.11.1913

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Михеева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Михеев Павел Михайлович

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.11.1923

Дочь: Михеева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.02.1928

Сын: Михеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Смерть
03.03.1947

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