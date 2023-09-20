Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1896
Дата смерти21.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896
Отец: Каганов Дмитрий Кузьмич
Мать: Каганова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Михеева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
03.11.1923
Дочь: Михеева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1928
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Кузнецова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович
Смерть
21.01.1988