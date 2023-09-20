Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева (Каганова) Анна Дмитриевна

Михеева (Каганова) Анна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1896

Дата смерти

21.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896

Отец: Каганов Дмитрий Кузьмич

Мать: Каганова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Михеева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Михеев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
03.11.1923

Дочь: Михеева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1928

Сын: Михеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Кузнецова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Павлович

Смерть
21.01.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close