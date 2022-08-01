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Кузнецов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1959

Дата смерти

?.08.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959

Отец: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
08.05.1981

Дочь: Максакова (Кузнецова) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
11.03.1983

Сын: Кузнецов Роман Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1988

Сын: Кузнецов Денис Васильевич

Мать ребёнка: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна

Смерть
?.08.2022

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