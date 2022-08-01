Кузнецов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1959
Дата смерти?.08.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1981
Дочь: Максакова (Кузнецова) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.1983
Сын: Кузнецов Роман Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1988
Сын: Кузнецов Денис Васильевич
Мать ребёнка: Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна
Смерть
?.08.2022