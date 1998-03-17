Кузнецов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1937

Дата смерти

17.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1937

Отец: Кузнецов Николай Иванович

Мать: Кузнецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.04.1959

Сын: Кузнецов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
21.11.1961

Дочь: Новикова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.1966

Сын: Кузнецов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
15.08.1969

Дочь: Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Смерть
17.03.1998

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