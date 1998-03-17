Кузнецов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1937
Дата смерти17.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1937
Рождение ребёнка
04.04.1959
Сын: Кузнецов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1961
Дочь: Новикова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
22.01.1966
Сын: Кузнецов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1969
Дочь: Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна
Смерть
17.03.1998