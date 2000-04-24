Кузнецова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1914
Дата смерти24.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914
Отец: Шакин Тимофей Михайлович
Мать: Шакина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
06.02.1935
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1937
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мальцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Соловьева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович
Смерть
24.04.2000