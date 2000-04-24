Кузнецова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1914

Дата смерти

24.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914

Отец: Шакин Тимофей Михайлович

Мать: Шакина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
06.02.1935

Сын: Кузнецов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1937

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мальцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Соловьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Иванович

Смерть
24.04.2000
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