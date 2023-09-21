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Кузнецов Николай Иванович

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Место рождения

Смирново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.11.1913

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913

Отец: Кузнецов Иван Михайлович

Мать: Липшева Мария Ивановна

Смирново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1935

Сын: Кузнецов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.08.1937

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Мальцева (Кузнецова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна

Смерть
?.12.1941

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