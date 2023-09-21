Кузнецов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения18.11.1913
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1913
Отец: Кузнецов Иван Михайлович
Мать: Липшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1935
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.08.1937
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мальцева (Кузнецова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Тимофеевна
Смерть
?.12.1941