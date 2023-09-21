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Кузнецов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1889

Отец: Кузнецов Михаил Васильевич

Мать: Шевлягина Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Кузнецов Василий Иванович

Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна

Смирново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1915

Сын: Кузнецов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1918

Дочь: Татурина (Кузнецова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Кузнецов Александр Иванович

Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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