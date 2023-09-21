Кузнецов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1889
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1911
Сын: Кузнецов Василий Иванович
Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна
Смирново, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1915
Сын: Кузнецов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1918
Дочь: Татурина (Кузнецова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1922
Сын: Кузнецов Александр Иванович
Мать ребёнка: Липшева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно