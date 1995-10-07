Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1941

Дата смерти

07.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941

Отец: Кузнецов Николай Иванович

Мать: Кузнецова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.02.1964

Дочь: Бакулина Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1965

Сын: Соловьев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Соловьев Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Соловьев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Владимир Иванович

Смерть
07.10.1995
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