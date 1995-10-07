Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1941
Дата смерти07.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941
Рождение ребёнка
10.02.1964
Дочь: Бакулина Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1965
Сын: Соловьев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Соловьев Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Соловьев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.1995