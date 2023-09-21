Соловьев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1937
Дата смерти09.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1964
Дочь: Бакулина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.09.1965
Сын: Соловьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Соловьев Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна
Смерть
09.01.1979