Соловьев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Владимир Иванович

Соловьев Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1937

Дата смерти

09.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
10.02.1964

Дочь: Бакулина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1965

Сын: Соловьев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Соловьев Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Соловьева (Кузнецова) Татьяна Николаевна

Смерть
09.01.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.