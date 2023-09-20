Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1969

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1992 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1969

Отец: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать: Кузнецова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
24.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Владимир Александрович

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1992

Сын: Лапшин Егор Владимирович

Отец ребёнка: Лапшин Владимир Александрович

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