Лапшина (Кузнецова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1969
Рождение ребёнка
24.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Владимир Александрович
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.01.1992
Отец ребёнка: Лапшин Владимир Александрович