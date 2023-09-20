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Кузнецов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1966

Отец: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать: Кузнецова (Михеева) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1988

Дочь: Борькина (Кузнецова) Карина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна

Глухово, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1992

Дочь: Колганова (Кузнецова) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна

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