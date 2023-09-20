Кузнецов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1988
Дочь: Борькина (Кузнецова) Карина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна
Глухово, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1992
Дочь: Колганова (Кузнецова) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна