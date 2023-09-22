Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1988
Дочь: Борькина (Кузнецова) Карина Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович
Глухово, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1992
Дочь: Колганова (Кузнецова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович