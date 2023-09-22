Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кочеткова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
20.11.1988

Дочь: Борькина (Кузнецова) Карина Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

Глухово, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1992

Дочь: Колганова (Кузнецова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Кузнецов Николай Михайлович

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