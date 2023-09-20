Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962
Отец: Санкин Василий
Мать: Санкина Мария
Рождение ребёнка
08.05.1981
Дочь: Максакова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1983
Сын: Кузнецов Роман Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.1988
Сын: Кузнецов Денис Васильевич
Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно