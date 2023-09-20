Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Санкина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1962

Отец: Санкин Василий

Мать: Санкина Мария

Рождение ребёнка
08.05.1981

Дочь: Максакова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1983

Сын: Кузнецов Роман Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.1988

Сын: Кузнецов Денис Васильевич

Отец ребёнка: Кузнецов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Василий Михайлович

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