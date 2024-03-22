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Спиркин Михаил Авраамович

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Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.11.1883 ст.
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Села Непрядвы крестьянин Павел Егоров Фролов и Сельца Прудов крестьянка Авдотья Михеева
Рождение
01.11.1883 ст.

Отец: Спиркин Авраамий Михеевич

Мать: Спиркина Феодора Егоровна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1901 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1901 ст.

Жена: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
По жениху: села Непрядвы крестьянин Павел Егоров Фролов и Сельца Прудов крестьянин Игнатий Нестеров Наумкин. По невесте: Сельца Прудов крестьяне Игнатий Дмитриев Шавырин и отбывшего воинскую повинност... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.

Сын: Спиркин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1905 ст.

Сын: Спиркин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1908 ст.

Сын: Спиркин Семён Михайлович

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1924

Сын: Спиркин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдаева Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиркин ? Михайлович

Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиркин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Спиркина Авдотья

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиркина Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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