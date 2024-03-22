Спиркин Михаил Авраамович
Место рождения
Дата рождения01.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
01.11.1883 ст.
Восприемники: Села Непрядвы крестьянин Павел Егоров Фролов и Сельца Прудов крестьянка Авдотья Михеева
Рождение
01.11.1883 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1901 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Бракосочетание
09.11.1901 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
По жениху: села Непрядвы крестьянин Павел Егоров Фролов и Сельца Прудов крестьянин Игнатий Нестеров Наумкин. По невесте: Сельца Прудов крестьяне Игнатий Дмитриев Шавырин и отбывшего воинскую повинност... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1902 ст.
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.
Сын: Спиркин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
13.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
30.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
31.07.1924
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдаева Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиркин ? Михайлович
Мать ребёнка: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Спиркина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиркина Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно