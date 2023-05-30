Спиркина (Фролова) Феодора Егоровна
Место рождения
Дата рождения09.09.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1862 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.09.1862 ст.
Воспремники: того же села крестьянин Сергий Харлампов и Дометия Фёдорова девица Дарья
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.
Сын: Спиркин Михаил Авраамович
Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Сын: Спиркин Василий Абрамович
Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич
Рождение ребёнка
04.02.1888 ст.
Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич
Рождение ребёнка
14.11.1891 ст.
Дочь: (Спиркина) Екатерина Авраамовна
Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич
Смерть
Неизвестно