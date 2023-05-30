Спиркина (Фролова) Феодора Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиркина (Фролова) Феодора Егоровна

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.09.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1862 ст.

Отец: Фролов Егор Иванович

Мать: Фролова (Шалухина) Дарья Харлампиевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиркин Авраамий Михеевич

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
09.09.1862 ст.
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспремники: того же села крестьянин Сергий Харлампов и Дометия Фёдорова девица Дарья
Рождение ребёнка
01.11.1883 ст.

Сын: Спиркин Михаил Авраамович

Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Спиркин Василий Абрамович

Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.02.1888 ст.

Сын: Спирин Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1891 ст.

Дочь: (Спиркина) Екатерина Авраамовна

Отец ребёнка: Спиркин Авраамий Михеевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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