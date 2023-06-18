Фролова Дарья Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Дарья Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1835 по 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Фролов Павел Егорович

Отец ребёнка: Фролов Егор Иванович

Рождение ребёнка
19.07.1873 ст.

Сын: Фролов Илья Егорович

Отец ребёнка: Фролов Егор Иванович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно