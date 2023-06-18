Фролова Дарья Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Фролов Егор Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1873 ст.
Сын: Фролов Илья Егорович
Отец ребёнка: Фролов Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фролов Егор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно