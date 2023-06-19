Фролов Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.18 ст.
Дочь: Матрона Павловна
Мать ребёнка: Фролова Ирина Николаевна
Рождение
1857 ст.
Отец: Фролов Егор Иванович
Мать: Фролова Дарья Харламовна
Рождение ребёнка
13.?.1885 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
18.11.? ст.
Дочь: Елена Павловна
Мать ребёнка: Фролова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Ирина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно