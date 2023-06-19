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Фролов Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.18 ст.

Дочь: Матрона Павловна

Мать ребёнка: Фролова Ирина Николаевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение
1857 ст.

Отец: Фролов Егор Иванович

Мать: Фролова Дарья Харламовна

Рождение ребёнка
13.?.1885 ст.

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Мать ребёнка: Фролова Ирина Николаевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.? ст.

Дочь: Елена Павловна

Мать ребёнка: Фролова Ирина Николаевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ирина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно