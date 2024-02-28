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Фролов Егор Иванович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.04.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.04.1836 ст.
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: той же деревни и оного же Графа крестьяне: Тимофей ... и Никифора Игнатова жена Федосья Иванова
Рождение
16.04.1836 ст.

Отец: Фролов Иван Евдокимович

Мать: Фролова Прасковья Логгиновна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.11.1855 ст.

Жена: Фролова Дарья Харлампиевна

Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Православные, первым браком. По жениху: той же деревни, того же Графа крестьяне Фёдор Иванов и Димитрий Иванов По невесте Фёдор Антонов и Антон Евдокимов
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Фролов Павел Егорович

Мать ребёнка: Фролова Дарья Харлампиевна

Рождение ребёнка
09.09.1862 ст.

Дочь: Спиркина Феодора Егоровна

Мать ребёнка: Фролова Дарья Харлампиевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1873 ст.

Сын: Фролов Илья Егорович

Мать ребёнка: Фролова Дарья Харлампиевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Параскева Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Егор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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