Фролов Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения16.04.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.04.1836 ст.
Воспреемники: той же деревни и оного же Графа крестьяне: Тимофей ... и Никифора Игнатова жена Федосья Иванова
Рождение
16.04.1836 ст.
Бракосочетание
09.11.1855 ст.
Православные, первым браком. По жениху: той же деревни, того же Графа крестьяне Фёдор Иванов и Димитрий Иванов По невесте Фёдор Антонов и Антон Евдокимов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Фролова Дарья Харлампиевна
Рождение ребёнка
09.09.1862 ст.
Дочь: Спиркина Феодора Егоровна
Мать ребёнка: Фролова Дарья Харлампиевна
Рождение ребёнка
19.07.1873 ст.
Сын: Фролов Илья Егорович
Мать ребёнка: Фролова Дарья Харлампиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Параскева Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Егор Егорович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно