Фролова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1793 по 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
С 1817 по 1818 ст.

Сын: Фролов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
С 1825 по 1826 ст.

Сын: Фролов Федосей Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
С 1829 по 1830 ст.

Сын: Фролов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Фролов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Фролов Семён Иванович

Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно