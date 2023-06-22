Фролова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
С 1825 по 1826 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
С 1829 по 1830 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Отец ребёнка: Фролов Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно