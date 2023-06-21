Фролов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1794 по 1795 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Фролов Иван Евдокимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Фролов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фролова Дарья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Дарья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1853 ст.