Фролов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смерти1853 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: Фролов Иван Евдокимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Фролов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фролова Дарья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1853 ст.