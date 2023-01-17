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Спиркин Семён Михайлович

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

30.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908

Отец: Спиркин Михаил Абрамович

Мать: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.09.1935

Дочь: Яцкова Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Спиркина Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
14.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиркина Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
14.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиркина Елизавета Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиркина Елизавета Никитична

Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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