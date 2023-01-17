Спиркин Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1908
Рождение ребёнка
26.09.1935
Дочь: Яцкова Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Спиркина Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
14.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиркина Елизавета Никитична
Рождение ребёнка
14.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиркина Елизавета Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно