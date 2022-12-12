Спиркина (Давыдкина) Варвара Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиркина (Давыдкина) Варвара Егоровна (Георгиевна)

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдкин Георгий Афанасьевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.08.1908

Сын: Спиркин Семён Михайлович

Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1924

Сын: Спиркин Илья Михайлович

Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиркин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдаева Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиркин ? Михайлович

Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно
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