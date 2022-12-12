Спиркина (Давыдкина) Варвара Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдкин Георгий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1908
Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
31.07.1924
Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдаева Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиркин ? Михайлович
Отец ребёнка: Спиркин Михаил Абрамович
Смерть
Неизвестно