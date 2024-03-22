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Спиркин Илья Михайлович

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Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

31.07.1924

Дата смерти

28.05.1984

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924

Отец: Спиркин Михаил Авраамович

Мать: Спиркина Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиркина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиркина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиркина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спиркина Александра

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.05.1984
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