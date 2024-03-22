Спиркин Илья Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.07.1924
Дата смерти28.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спиркина Александра
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
28.05.1984