Юдаева (Спиркина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева (Спиркина) Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Спиркин Михаил Абрамович

Мать: Спиркина Варвара Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юдаев Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаев Илья

Смерть
Неизвестно
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