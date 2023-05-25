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Спиркин Иван Михайлович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.12.1905 ст.

Дата смерти

31.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1905 ст.

Отец: Спиркин Михаил Авраамович

Мать: Спиркина (Давыдкина) Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
14.12.1905 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: сельца Прудов крестьянин Константин Егоров давыдкин и крестьянская девица Екатерина Абрамова Спиркина
Смерть
31.08.1907 ст.
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

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