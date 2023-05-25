Спиркин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1905 ст.
Дата смерти31.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1905 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.12.1905 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: сельца Прудов крестьянин Константин Егоров давыдкин и крестьянская девица Екатерина Абрамова Спиркина
Смерть
31.08.1907 ст.