Спиркина (Панюшкина) Елизавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиркина (Панюшкина) Елизавета Никитична

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Место рождения

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

15.10.1915

Дата смерти

10.03.1999

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Муж

1908 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1915

Отец: Панюшкин Никита Семёнович

Мать: Панюшкина Варвара Ермолаевна

Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1935

Дочь: Яцкова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Спиркин Семён Михайлович

Рождение ребёнка
14.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиркин Семён Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиркин Семён Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиркин Семён Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
10.03.1999
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