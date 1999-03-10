Спиркина (Панюшкина) Елизавета Никитична
Место рождения
Дата рождения15.10.1915
Дата смерти10.03.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1915
Рождение ребёнка
26.09.1935
Дочь: Яцкова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Спиркин Семён Михайлович
Рождение ребёнка
14.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиркин Семён Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиркин Семён Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1999