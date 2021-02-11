Яцкова (Спиркина) Валентина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцкова (Спиркина) Валентина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1935

Дата смерти

11.02.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1935

Отец: Спиркин Семён Михайлович

Мать: Спиркина Елизавета Никитична

Рождение ребёнка
15.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцков Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яцков Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцков Владимир Дмитриевич

Смерть
11.02.2021
Красково, Люберцы, Московская область
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