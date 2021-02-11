Яцкова (Спиркина) Валентина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1935
Дата смерти11.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1935
Рождение ребёнка
15.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яцков Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яцков Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.2021
Красково, Люберцы, Московская область