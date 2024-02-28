дачный посёлок Красково, дачный посёлок Красково, Люберцы, Московская область (на 2019) — Familio

Красково

Люберцы, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
дачный посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
63Богородское (Красково), с. вл.при рч. Пехорке.201040168178Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Московский уезд
С. Красково35Малолетние Орловы16845

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Выхинская волость
18. Красково, село бывшее владельческое, при речке Пехорке, дворов 61, жителей 371, церковь православная, школа, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Выхинская волость
Село Красково2210Московско-Казанская железная дорога, платформа Красково. 1110Земское училище, земская больница и имение Княгини Орловой.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Люберцы
61876Красководачный пос.55°39'с.ш.37°59'в.д.N-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Люберцы
46748000056дп Красководачный поселок
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