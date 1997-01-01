Яцков Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцков Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

?.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яцкова Валентина Семёновна

Рождение ребёнка
11.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яцкова Валентина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцкова Валентина Семёновна

Смерть
?.01.1997
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