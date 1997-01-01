Яцков Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти?.01.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яцкова Валентина Семёновна
Рождение ребёнка
11.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яцкова Валентина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1997