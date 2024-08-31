Дорогин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Дорогин Иван Тимофеевич
Мать: Дорогина София Петровна
Жена: Дорогина Анна Яковлевна
Сын: Дорогин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Дочь: (Дорогина) Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Сын: Дорогин Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Дочь: (Дорогина) Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Сын: Дорогин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Сын: Дорогин Елисей Алексеевич
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Дочь: (Дорогина) Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна