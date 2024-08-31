Дорогин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогин Алексей Иванович

Дорогин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Дорогин Иван Тимофеевич

Мать: Дорогина София Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Дорогины
Рождение ребёнка
1743

Сын: Дорогин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Дорогина) Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Дорогин Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Дорогина) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Дорогин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Дорогин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дорогин Елисей Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Дорогин Лука Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Дорогина) Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дорогин Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дорогин Федот Алексеевич

Мать ребёнка: Дорогина Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.