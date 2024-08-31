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Дорогина Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Дорогин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Дорогина) Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Дорогин Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Дорогина) Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Дорогин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Дорогин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Дорогин Елисей Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Дорогин Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Дорогина) Катерина Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Дорогин Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Дорогин Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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