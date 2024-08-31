Дорогина Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Дорогин Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Дочь: (Дорогина) Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Сын: Дорогин Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Сын: Дорогин Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Дочь: (Дорогина) Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Сын: Дорогин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Сын: Дорогин Елисей Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Дочь: (Дорогина) Катерина Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дорогин Алексей Иванович