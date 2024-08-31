Дорогин Стефан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Дорогин Алексей Иванович
Мать: Дорогина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Дорогина) Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Дорогина) Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Дорогина) Матрена Стефановна
Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Дорогина) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна
Смерть
Неизвестно