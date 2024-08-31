Дорогин Стефан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогин Стефан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Дорогин Алексей Иванович

Мать: Дорогина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Стефанида Екимовна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Дорогина) Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Дорогина) Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Дорогина) Матрена Стефановна

Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Дорогина) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Дорогина Стефанида Екимовна

Смерть
Неизвестно

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