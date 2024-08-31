Дорогина Стефанида Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Дорогина) Екатерина Стефановна
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Дорогина) Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Дорогина) Матрена Стефановна
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Дорогина) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич
Смерть
Неизвестно