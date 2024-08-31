Дорогина Стефанида Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогина Стефанида Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Дорогина) Екатерина Стефановна

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Дорогина) Пелагея Стефановна

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Дорогина) Матрена Стефановна

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Дорогина) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Дорогин Стефан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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