Дорогин Гавриил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Дорогин Алексей Иванович
Мать: Дорогина Анна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дорогин Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дорогин Гавриил Гаврилович
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Дорогина) Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Дорогина) Васса Гавриловна
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
23.11.1777
Дочь: (Дорогина) Ефросинья Гавриловна
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Дорогин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Дорогина) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна
Смерть
Неизвестно