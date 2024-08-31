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Дорогин Гавриил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Дорогин Алексей Иванович

Мать: Дорогина Анна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дорогин Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дорогин Гавриил Гаврилович

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Дорогина) Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Дорогина) Васса Гавриловна

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дорогин Филип Гаврилович

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
23.11.1777

Дочь: (Дорогина) Ефросинья Гавриловна

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дорогин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Дорогина) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Дорогина Ирина Семеновна

Смерть
Неизвестно

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