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Дорогина Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Дорогин Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Дорогин Гавриил Гаврилович

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Дорогина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Дорогина) Васса Гавриловна

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дорогин Филип Гаврилович

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.11.1777

Дочь: (Дорогина) Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дорогин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Дорогина) Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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