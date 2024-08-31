Дорогина Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Дорогин Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Дорогин Гавриил Гаврилович
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Дорогина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Дорогина) Васса Гавриловна
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
23.11.1777
Дочь: (Дорогина) Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Дорогин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Дорогина) Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Дорогин Гавриил Алексеевич
Смерть
Неизвестно