Дорогин Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Дорогин Евдоким Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Дорогина) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дорогин Тарасий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно