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Дорогин Григорий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Дорогин Гавриил Алексеевич

Мать: Дорогина Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Егор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Дорогин Евдоким Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Дорогина) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Дорогин Тарасий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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