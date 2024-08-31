Дорогин Евдоким Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Дорогин Григорий Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Никифор Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогин Афанасий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Дорогин Тимофей Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно