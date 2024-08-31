Дорогин Евдоким Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорогин Евдоким Григорьевич

Дорогин Евдоким Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Дорогин Григорий Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Никифор Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Яков Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогин Афанасий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Дорогин Тимофей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.